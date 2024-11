Sciopero dei medici: emergenze garantite, ma cure ordinarie a rischio

Sciopero di medici e infermieri indetto da Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up contro la Manovra del governo. Dei 119mila professionisti della sanità, circa 50mila sono quelli che possono partecipare allo sciopero senza essere precettati, come indicato da Di Silverio, dirigente sindacale. In seguito a questa iniziativa, sono garantiti i servizi d’urgenza, mentre non saranno assicurate le cure ordinarie. Si stima che circa 30mila medici non potranno aderire allo sciopero a causa della precettazione.

I motivi che hanno spinto i sindacati a organizzare questa protesta riguardano principalmente i finanziamenti insufficienti destinati al settore sanitario e la richiesta di assunzioni di nuovi personale. I rappresentanti sindacali affermano che è necessario “ridare dignità e valore al nostro lavoro”, esprimendo la loro insoddisfazione rispetto alle attuali condizioni lavorative e alla valorizzazione della professione. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla grave situazione in cui versa la sanità pubblica, chiedendo azioni concrete da parte del governo per garantire un sistema sanitario più efficace e rispettato.

Il sindacato sottolinea l’importanza di investire nella formazione e nell’assunzione di nuovo personale per far fronte alla carenza di medici e infermieri che caratterizza attualmente il settore, la quale incide negativamente sulla qualità delle cure e sul servizio offerto ai cittadini. La manifestazione è anche un modo per rivendicare il riconoscimento del lavoro svolto dal personale sanitario, che si è trovato in prima linea durante la pandemia di Covid-19 e continua a fronteggiare sfide significative. La protesta rappresenta una questione cruciale per il futuro della sanità pubblica in Italia, portando alla luce tematiche di fondamentale importanza per i professionisti del settore e per gli utenti del sistema sanitario.