Sciopero dei magistrati, toghe contro la riforma della Giustizia: “Difendiamo la Costituzione”

Oggi i magistrati italiani hanno indetto uno sciopero “a difesa della Costituzione” contro la riforma della Giustizia, già approvata in prima lettura alla Camera dei deputati. Questa riforma prevede la separazione delle carriere, modifiche al Consiglio superiore della magistratura (Csm) e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. In tutto il Paese, da Trieste a Palermo, i magistrati partecipano a eventi e manifestazioni per spiegare le ragioni del loro dissenso. A Roma, è stato organizzato un flash mob in piazza Cavour, dove i magistrati, indossando la toga e la coccarda tricolore, mostrano una copia della Costituzione italiana.

Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale dei magistrati (Anm), ha dichiarato a Radio24 che non si tratta di uno sciopero contro qualcuno, ma di una difesa di principi fondamentali della Costituzione, che ritiene siano essenziali per cittadini, magistrati e politici. Ha sottolineato che i magistrati non difendono privilegi e ha criticato la narrazione negativa che circola su di loro. Secondo Parodi, questo sciopero rappresenta una manifestazione importante di un movimento di pensiero volto a cambiare l’immagine dei magistrati presso i cittadini.

Parodi ha espresso preoccupazione riguardo ai rischi di una possibile condizionabilità del pubblico ministero da parte dell’esecutivo e dei poteri forti, avvertendo che, sebbene i cambiamenti non si manifesterebbero immediatamente, potrebbero avviarsi in maniera irreversibile. Ha anche notato che la riforma è ancora oggetto di dibattito e che i magistrati hanno il diritto di esprimere la loro opinione. Infine, ha messo in evidenza che eventuali cambiamenti nel ruolo del pubblico ministero rappresenterebbero una grave perdita di garanzia per i cittadini.