Sciopero dei lavoratori McDonald’s in Italia: Accuse alla multinazionale sul contratto il 7 maggio

I sindacati hanno indetto uno sciopero per mercoledì 7 maggio per i dipendenti di McDonald’s in Italia, lamentando l’ostruzione della multinazionale nell’accordare un contratto di secondo livello. La protesta coincide con la conferenza annuale di McDonald’s Development Italy a Rimini e coinvolge i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs. L’obiettivo è avviare le trattative per un contratto di gruppo, ritenuto fondamentale per migliorare le condizioni economiche e normative, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Ristorazione.

Durante lo sciopero, è programmata una manifestazione a Rimini, davanti al Palacongressi. I sindacati hanno organizzato un flash mob e un presidio permanente, con inizio previsto per le 14:30. La mobilitazione persisterà fino a quando McDonald’s non riconoscerà la dignità e il rispetto dei propri dipendenti, accettando di aprire un tavolo negoziale per un contratto integrativo aziendale, seguendo l’esempio di altri operatori del settore.

McDonald’s gestisce 740 ristoranti in Italia, di cui 170 sono in franchising. Solo 60 ristoranti sono sotto il controllo diretto della casa madre, il che significa che su circa 35mila dipendenti, solo 4mila sono direttamente assunti dall’azienda. I sindacati richiedono un coinvolgimento di tutti i ristoranti nelle trattative, pertanto lo sciopero potrebbe avere un impatto a livello nazionale.