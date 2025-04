Sciopero dei corrieri Esselunga: Disagi nelle consegne a domicilio e le richieste dei driver

Prosegue il 23 aprile, per il quinto giorno, lo sciopero dei corrieri di Esselunga, che consegnano a domicilio. I lavoratori, assunti da aziende appaltatrici, denunciano condizioni di lavoro insostenibili e chiedono un aumento di 55 centesimi per consegna, che corrisponde a circa 10 euro al giorno. Questa protesta sta causando disagi nelle consegne in Lombardia.

Lo sciopero, iniziato giovedì scorso, coinvolge circa 400 lavoratori impiegati nei magazzini di Milano, Varedo, Settimo Milanese e Lallio. La richiesta di aumento salariale è motivata dal carico di lavoro, con circa 18 consegne giornaliere e oltre 80 tonnellate di prodotti movimentati ogni mese. I corrieri segnalano che i loro turni vanno dalle 6 del mattino fino alle 23 e che affrontano multe per soste in divieto e carichi sovrabbondanti.

Il sindacato Filt Cgil sostiene i lavoratori, denunciando che non sono coperti da assicurazioni per infortuni legati al trasporto delle merci. Inoltre, lamentano la mancanza di copertura per incidenti domestici durante le consegne. Coloro che protestano subiscono anche penalizzazioni come turni imprevisti e straordinari ridotti.

La Filt Cgil ha richiesto un incontro con Esselunga e le aziende appaltatrici, ma finora non ci sono state risposte concrete. La vertenza ha una dimensione nazionale, coinvolgendo 1.200 driver in Italia, di cui 720 in Lombardia. Gli scioperanti hanno annunciato la loro intenzione di continuare la mobilitazione finché non otterranno risposte adeguate. Oggi i corrieri si ritroveranno in Prefettura per sostenere la loro causa.