Sciopero ATM a Milano: 24 Ore di Stop per Tram, Bus e Metro il 14 Febbraio e Fasce di Garanzia

Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, è previsto uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblico a Milano indetto dal sindacato AL Cobas. La protesta coinvolgerà tram, bus e metro per un’intera giornata, con fasce di garanzia per i viaggiatori: i servizi non saranno garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. L’agitazione è motivata da diverse questioni, tra cui la contrarietà alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi gestiti dal Gruppo ATM, nonché alla proposta di trasformare ATM S.p.A. in un’Azienda Speciale del Comune di Milano. Inoltre, il sindacato chiede una “reinternalizzazione” dei servizi, la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti, nonché la pulizia e sanificazione dei mezzi. Si richiede anche maggiore sicurezza per i lavoratori, misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro, ferie per il personale viaggiante e un aumento di stipendio netto di 150 euro.

Parallelamente, il giorno precedente, giovedì 13 febbraio, è previsto uno sciopero a Roma da parte dei dipendenti Atac, limitato a 4 ore, che riguarderà il deposito degli autobus Magliana Superficie. Le linee interessate includono varie corse di autobus che saranno temporaneamente sospese. Questo scenario di scioperi nei trasporti pubblici in diverse città italiane sta generando preoccupazione per possibili disagi nei servizi di trasporto.