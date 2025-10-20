18.5 C
Sciopero al Sole 24 Ore, proteste contro la direzione

Da stranotizie
Il Sole 24 Ore non sarà disponibile in edicola e il suo sito non verrà aggiornato per un giorno di sciopero. L’assemblea dei giornalisti ha deciso di affidare al Comitato di redazione un pacchetto di sei giorni di sciopero e un piano di agitazione che inizierà la prossima settimana.

La protesta è stata indetta contro la condotta anti-sindacale della direzione del giornale, che ha deciso di pubblicare il numero del giorno precedente, nonostante fosse stato proclamato uno sciopero all’unanimità. Questo episodio è senza precedenti nella storia del Sole 24 Ore e ha suscitato il malcontento tra i giornalisti.

Il numero del giorno conteneva un’intervista alla premier, realizzata da una collaboratrice esterna, a scapito delle professionalità interne della redazione, che si sentono nuovamente trascurate. Questo avviene in un contesto in cui la premier evita spesso il confronto con i giornalisti, selezionando gli intervistatori e mettendo a rischio un’informazione di qualità.

Il Cdr si scusa con i lettori per la mancanza di cronaca e per la qualità del prodotto pubblicato, descrivendolo come un insieme di articoli di bassa qualità, che si riducono a contornare l’intervista alla premier. Questo numero è considerato il peggiore mai realizzato dal quotidiano.

