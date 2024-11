Sciopero aereo del 29 novembre: 39 voli Ita Airways cancellati, elenco completo disponibile

Venerdì 29 novembre si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà i settori pubblici e privati, inclusi i dipendenti degli aeroporti di Milano Linate e Venezia, causando disagi ai viaggiatori. Ita Airways ha già cancellato 39 voli e ha invitato i passeggeri a controllare lo stato del volo sul proprio sito prima di recarsi in aeroporto. Inoltre, la compagnia ha informato che a causa di lavori di manutenzione della pista 2 dell’aeroporto di Fiumicino, potrebbero esserci ritardi fino al 28 novembre, suggerendo nuovamente di verificare online.

I voli cancellati da Ita Airways il 29 novembre includono collegamenti tra Napoli, Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna, Trieste, Genova, Venezia, Firenze, Catania e Palermo. Tra i voli annullati, troviamo rotte come AZ 1264 da Napoli a Roma Fiumicino e AZ 1281 da Milano Linate a Napoli. Anche per sabato 30 novembre, ci sono state cancellazioni di voli.

I passeggeri che hanno acquistato biglietti per viaggiare il 29 novembre hanno diritto a cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi significativi. Tuttavia, per ottenere il rimborso, devono farlo entro il 4 dicembre contattando il servizio clienti di Ita Airways o l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Inoltre, l’Enac ha specificato che esistono fasce orarie di tutela durante le quali i voli devono comunque essere effettuati, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La compagnia aerea ha già pubblicato l’elenco dei voli garantiti nonostante lo sciopero, così come i dettagli sui voli di Wizz Air.

I passeggeri sono quindi avvisati di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti sui voli e di considerare le opzioni di rimborso o cambio prenotazione se i voli fissati vengono alterati o cancellati. È importante rimanere informati per evitare inconvenienti durante il periodo dello sciopero.