Sciopero aereo del 24 settembre 2024: Voli cancellati e orari garantiti

Martedì 24 settembre si svolgerà uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo in Italia, che porterà a numerose cancellazioni di voli. Il personale di terra di diversi aeroporti, insieme ai dipendenti della compagnia aerea low cost Wizz Air, incrocerà le braccia. Diverse sigle sindacali, tra cui Flai Trasporti e Servizi, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Cub Trasporti, hanno indetto l’azione di protesta a causa delle difficili condizioni lavorative e delle richieste di miglioramenti contrattuali nel settore della gestione aeroportuale.

Lo sciopero colpirà gli aeroporti ad alto traffico, come Milano Linate, Malpensa, Bologna, Bergamo Orio al Serio e Venezia, con interruzioni dei servizi di assistenza e sicurezza. La partecipazione include anche il personale di bordo di Wizz Air. A Venezia, si fermeranno i lavoratori di GH e Ivri Vigilanza, mentre a Milano Malpensa parteciperanno i dipendenti di Ags Handling e Sirport Global Service. A Bergamo Orio al Serio, anche i lavoratori di Ags Handling si fermeranno, e a Roma Fiumicino parteciperà il personale di Alha Airport.

In caso di sciopero, esistono fasce di garanzia: i voli sono confermati dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Tuttavia, molti voli sono già stati cancellati, tra cui 26 di Ita Airways, il che comporta un totale di 28 cancellazioni per il giorno dello sciopero. I passeggeri della compagnia di bandiera hanno la possibilità di richiedere un rimborso o riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi entro il 29 settembre.

Tra i voli cancellati vi sono diverse tratte, come quelle da Milano Linate a Londra, Francoforte e Napoli, oltre a collegamenti da Roma Fiumicino a Bologna e Venezia. Le compagnie aeree sono obbligate a offrire voli alternativi ai passeggeri interessati dallo sciopero, in base al regolamento dell’Unione Europea. Poiché lo sciopero non è considerato un evento straordinario, i passeggeri con voli in ritardo o cancellati possono richiedere il rimborso del biglietto.