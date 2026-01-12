Sciopero a Milano, disagi per treni e mezzi pubblici

A Milano si sono verificati due scioperi nella stessa settimana. Il primo ha interessato i treni, con lo stop di Trenord e Trenitalia, mentre il secondo ha coinvolto i mezzi pubblici Atm, con possibili disagi nella circolazione di metropolitana, tram e autobus in città.

Gli orari Atm per lo sciopero prevedono che il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. L’agitazione sindacale potrà coinvolgere anche i dipendenti della società Net che gestisce il servizio nell’hinterland, con orari di sciopero diversi a seconda della zona.

I lavoratori Atm scioperano contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la “reinternalizzazione” dei servizi di Tpl ceduti in appalto e/o subappalto. Chiedono inoltre la riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie e utenti, la precarietà della pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti Atm, e la fruizione ferie per il personale viaggiante.

I sindacati chiedono anche un aumento netto di 150 euro per tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam.