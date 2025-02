Sciopero 24 febbraio 2025 da Milano a Roma, orari e fasce di garanzia per bus, metro e treni

Il 24 febbraio 2025 è previsto uno sciopero dei trasporti pubblici che potrebbe fermare autobus, metro e tram in diverse città italiane, da Milano a Roma, passando per Torino e Bologna. La protesta è stata indetta per contestare le condizioni contrattuali e salariali nel settore del trasporto pubblico, in particolare per il mancato adeguamento economico per il periodo 2024-2026.

In ogni città ci sono modalità e orari specifici per lo sciopero. A Roma, lo stop inizia alle 8.30, dopo una fascia di garanzia dalle 5.30, e prosegue fino alle 17, quando inizia una seconda fascia di garanzia fino alle 20. A Milano, il servizio di bus, metro e tram è garantito fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. A Torino, per il trasporto pubblico urbano la garanzia è dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre per il trasporto extraurbano e ferroviario è assicurata dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 20. A Bologna, il blocco inizia alle 8.30 e dura fino alle 16.30, con una fascia di garanzia dalle 16.30 alle 19.30.

A Napoli, lo sciopero si svolgerà dalle 03:01 del 24 febbraio alle 03:00 del 25 febbraio 2025. Qui, i servizi per tram, bus e filobus sono garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Le ultime partenze avverranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero. Per le Funicolari, il servizio riprende nel pomeriggio dalle 17.00. Le metro hanno orari specifici per le ultime corse mattutine e serali.