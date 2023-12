Sciopero 15 dicembre 2023, Salvini firma ordinanza e lo riduce a 4 ore

Siopero dei trasporti venerdì 15 dicembre 2023, sarà di 4 ore e non di 24: Matteo Salvini ha firmato la precettazione. “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale – spiega con un video via social – Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”. La firma è arrivata ieri in serata ma già da alcune ore circolava l’indiscrezione che Salvini era pronto a precettare per ridurre lo sciopero.

Dopo l’incontro avuto ieri con il ministro Salvini, l’USB aveva confermato lo stop di 24 ore rispettando le fasce di garanzia per i servizi essenziali. Inoltre i sindacati si rivolgeranno al Tar per sospendere l’ordinanza e chiederanno un incontro urgente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “per capire se l’aggressione al diritto di sciopero è volontà comune di tutto il governo”.