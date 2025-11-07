Scioperi in Italia: novembre di mobilitazioni e proteste

Novembre si preannuncia come un mese carico di scioperi in Italia, culminando in uno sciopero generale contro la manovra il 28 novembre, che coinvolgerà tutti i settori, sia pubblici che privati, indetto da Usb, Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb e Sial. Prima di questa data, diverse categorie organizzeranno proteste in tutto il mese, toccando ambiti che spaziano dalla scuola alla sanità, con numerosi stop per il trasporto pubblico locale.

Il 5 novembre si terrà uno sciopero nazionale dei medici di medicina generale, proclamato da Snami, che garantirà solo le prestazioni indispensabili. La protesta nasce in risposta al “ruolo unico” dei medici, definito dal presidente nazionale del sindacato, Angelo Testa, come un passo verso la perdita dell’autonomia professionale e il deterioramento del rapporto con i pazienti. Il sindacato ha avvertito che, se non ci saranno cambiamenti, potrebbero essere annunciate ulteriori giornate di sciopero.

Il giorno successivo, il 6 novembre, i farmacisti si fermeranno per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Il 7 novembre è previsto il primo grande sciopero nel trasporto pubblico locale, con fermate a Latina, Milano, Palermo e Messina.

Il 10 novembre a Genova e l’11 novembre a Napoli, ci saranno ulteriori interruzioni con scioperi nel trasporto pubblico e nei taxi. A Roma, il 14 novembre, si fermeranno i mezzi dell’Atac, mentre i lavoratori di Volotea sciopereranno per l’intera giornata. Infine, il 30 novembre, a Milano, ci sarà un altro sciopero con il servizio Atm interrotto.