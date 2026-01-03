Scioperi in Italia, gennaio 2026 di disagi per i viaggi

Gennaio si apre con un conto salato per chi deve viaggiare a causa di una lunga sequenza di scioperi nei trasporti che rischia di compromettere spostamenti quotidiani e viaggi programmati in tutta Italia. Nel corso del mese sono previste undici giornate di protesta, distribuite in modo frammentato ma costante, con stop variabili dalle poche ore fino all’intera giornata.

Il calendario coinvolge praticamente ogni settore della mobilità: trasporto pubblico locale, ferrovie, aeroporti, taxi, merci e controllo del traffico aereo. Le prime criticità arrivano già dall’8 gennaio, con agitazioni locali e regionali che interessano bus, tram, metropolitane e linee ferroviarie in diverse aree del Paese, dall’Abruzzo alla Campania fino all’Alto Adige.

Il giorno successivo, i disagi si spostano anche sul fronte aereo, con scioperi negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e lo stop di hostess EasyJet e Vueling, mentre in Sardegna si ferma il trasporto pubblico per l’intera giornata. La settimana prosegue con lo sciopero nazionale dei lavoratori Rfi impegnati nella manutenzione ferroviaria e con una delle date più temute dai pendolari lombardi: il 12 gennaio è previsto uno stop di 23 ore di Trenord.

Il 13 gennaio tocca ai taxi, fermi 24 ore a livello nazionale, mentre il 14 e 15 gennaio entrano in agitazione i settori della logistica e del trasporto urbano, con particolare impatto su Milano. Nella seconda metà del mese le proteste continuano a colpire a macchia di leopardo: stop del trasporto pubblico in Molise, Roma e Sicilia il 16 gennaio, nuovi scioperi ferroviari tra Campania ed Emilia-Romagna, fino ad arrivare agli ultimi giorni del mese, segnati dalle proteste del trasporto pubblico ad Ancona e dallo sciopero dei controllori di volo dell’aeroporto di Verona il 31 gennaio. Il risultato è un gennaio ad alta tensione per i viaggi, in cui programmare uno spostamento diventa un esercizio di pazienza e prudenza.