Scioperi dei trasporti a Milano nel weekend: bus e treni a rischio

Sabato e domenica si svolgeranno due scioperi dei trasporti a Milano, coinvolgendo i bus dell’azienda Autoguidovie e i treni della compagnia Trenord.

Il primo sciopero, indetto dal sindacato Confial-Trasporti, riguarderà i lavoratori di Autoguidovie. L’astensione dal lavoro avverrà dalle 18 alle 22 in Lombardia, e dalle 19.30 alle 23.30 nell’area di Bologna. Diversi collegamenti saranno a rischio, tra cui quelli nell’area di Pavia, che servono la Lomellina, l’Oltrepò e il Pavese, portando a Pavia e Milano Famagosta M2. A Voghera ci sarà un’interruzione del servizio urbano, mentre a Cremona e Crema i principali collegamenti arrivano a Crema e a Milano M3-San Donato, con un servizio a chiamata attivo nel territorio extraurbano. Altre aree a rischio includono Milano sud-est e sud-ovest, Monza e Brianza, e anche zone intorno a Bologna.

Domenica sarà il turno di Trenord, con uno sciopero che coinvolgerà il traffico ferroviario in Lombardia per otto ore. Il sindacato Orsa ha indetto la protesta, dalle 10 alle 17.59, e questo potrebbe generare disagi nella circolazione ferroviaria. Tuttavia, specificano che le fasce di garanzia non saranno soggette a interruzioni. I treni in partenza entro le 10 arriveranno a destinazione prima delle 11.

In caso di cancellazione dei treni diretti all’aeroporto di Malpensa, saranno disponibili autobus da Milano Cadorna e Stabio per garantire il collegamento senza fermate intermedie.