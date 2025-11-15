20.6 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Attualità

Scioperi dei trasporti a Milano nel weekend: bus e treni a rischio

Da stranotizie
Scioperi dei trasporti a Milano nel weekend: bus e treni a rischio

Sabato e domenica si svolgeranno due scioperi dei trasporti a Milano, coinvolgendo i bus dell’azienda Autoguidovie e i treni della compagnia Trenord.

Il primo sciopero, indetto dal sindacato Confial-Trasporti, riguarderà i lavoratori di Autoguidovie. L’astensione dal lavoro avverrà dalle 18 alle 22 in Lombardia, e dalle 19.30 alle 23.30 nell’area di Bologna. Diversi collegamenti saranno a rischio, tra cui quelli nell’area di Pavia, che servono la Lomellina, l’Oltrepò e il Pavese, portando a Pavia e Milano Famagosta M2. A Voghera ci sarà un’interruzione del servizio urbano, mentre a Cremona e Crema i principali collegamenti arrivano a Crema e a Milano M3-San Donato, con un servizio a chiamata attivo nel territorio extraurbano. Altre aree a rischio includono Milano sud-est e sud-ovest, Monza e Brianza, e anche zone intorno a Bologna.

Domenica sarà il turno di Trenord, con uno sciopero che coinvolgerà il traffico ferroviario in Lombardia per otto ore. Il sindacato Orsa ha indetto la protesta, dalle 10 alle 17.59, e questo potrebbe generare disagi nella circolazione ferroviaria. Tuttavia, specificano che le fasce di garanzia non saranno soggette a interruzioni. I treni in partenza entro le 10 arriveranno a destinazione prima delle 11.

In caso di cancellazione dei treni diretti all’aeroporto di Malpensa, saranno disponibili autobus da Milano Cadorna e Stabio per garantire il collegamento senza fermate intermedie.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Tasse sul carburante: l’Italia di fronte a un dilemma europeo
Articolo successivo
Sicilia in tempesta: il gossip sulla crisi politica attuale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.