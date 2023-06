Scintilla e Federica Camba, dopo il matrimonio un reality insieme: “Con Elena Morali un incastro di gossip”

Il comico Scintilla e l’autrice Federica Camba si sono sposati lo scorso maggio e ora, come confessato fra le pagine del settimanale Mio, sono pronti al grande salto televisivo: partecipare a un reality insieme. Ma non a uno qualsiasi, bensì a Pechino Express.

“Una partenza in coppia sarebbe fattibile, Pechino Express è l’unico reality che farei perché è molto simile al tipo di viaggio che amo e che sia io che Federica abbiamo sempre fatto“, ha dichiarato Gianluca Fubelli, alias Scintilla. “Sarebbe bellissimo, una cosa che abbiamo in comune è proprio l’amore per i viaggi di questo tipo: intensi e avventurosi. Per il suo compleanno, infatti, gli ho regalato un tour, una sorta di caccia al tesoro in giro per il Chianti“, ha aggiunto l’autrice.

Federica Camba è stata una cantante televisiva (ha preso parte a Colorado, dove ha effettivamente conosciuto Scintilla), ma è celebre soprattutto per essere un’autrice. Ha scritto per Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Umberto Tozzi, Annalisa, Elodie, Luca Carboni, Emma, Nek, Gianni Morandi, Valerio Scanu e pure per Marco Masini, suo grande amico. “Al matrimonio Marco non è potuto venire, aveva un concerto. Lo abbiamo organizzato all’ultimo, tanti amici non sono potuti venire“.

Quando la giornalista ha ricordato a Scintilla che quello con la Camba è stato il suo secondo matrimonio annunciato, il comico ha rettificato.

“Purtroppo questa storia del matrimonio era in realtà un incastro fra gossip e lavoro. Ma l’idea di sposarci, con Elena Morali, non c’era mai stata: era un modo per far rumore. Una cosa non voluta da me. Quanto a Federica non ho nessuna paura, mi fa sentire tranquillo ed è ciò di cui ho bisogno”.

Ora lei sta con Luigi Mario Favoloso.