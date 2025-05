Scimpanzé musicisti: il ritmo innato degli alberi

Una recente ricerca pubblicata su “Current Biology” esplora la musicalità degli scimpanzé, rivelando che questi primati sono capaci di produrre ritmi distintivi su tronchi e rami. Studiosi delle Università di Roma, Vienna e St. Andrews hanno analizzato il comportamento musicale di 11 comunità di scimpanzé provenienti da diverse aree dell’Africa, tra cui foreste pluviali, boschi e savane.

I risultati mostrano che le diverse comunità di scimpanzé presentano stili musicali unici. In Africa occidentale, gli scimpanzé tendono a produrre ritmi isocroni, dove gli intervalli di colpi sono equidistanti, mentre in Africa orientale si alternano intervalli brevi e lunghi. L’analisi ha incluso 371 sessioni di percussioni, evidenziando come ciascun gruppo abbia sviluppato la propria forma di espressione.

Questa variabilità nella musicalità potrebbe collegarsi alle radici comuni tra umani e primati, risalenti a circa 7 milioni di anni fa. È emersa l’idea che la musicalità degli scimpanzé possa influenzare le origini della musica umana, suggerendo una correlazione tra la capacità linguistica umana e il linguaggio decodificato dai bonobo, noti per le loro complesse strutture comunicative.

In sintesi, la ricerca sottolinea non solo l’abilità musicale degli scimpanzé, ma anche l’importanza di comprendere come tali capacità possano rispecchiare l’evoluzione della musica e del linguaggio dell’uomo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it