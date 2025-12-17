Scimpanzé in Liberia

In vista della Giornata Mondiale dello Scimpanzé del 14 luglio, l’organizzazione animalista Humane World for Animals ha pubblicato le fotografie di alcuni degli ospiti più anziani del suo Rifugio Second Chance in Liberia. Questi scimpanzé hanno subito decenni di esperimenti invasivi in un laboratorio di ricerca del paese.

Il Rifugio Second Chance, situato su un gruppo di isole fluviali, è l’unico santuario in Africa che si prende cura di scimpanzé provenienti da laboratori. La maggior parte dei residenti è stata sottratta alle proprie famiglie in natura e successivamente venduta al laboratorio, oppure è nata in cattività come parte della colonia riproduttiva dello stesso laboratorio. Complessivamente, questi scimpanzé sono stati sottoposti ad almeno 500 biopsie epatiche e sedati o anestetizzati oltre 4.000 volte.

Le fotografie pubblicate dall’organizzazione, insieme agli strazianti dettagli tratti dai vecchi dossier di laboratorio, offrono uno spaccato commovente dell’esistenza vissuta da questi scimpanzé straordinariamente resilienti. Tra le sofferenze subite: il rapimento in tenera età dal loro habitat naturale, decenni di esperimenti invasivi e sedazioni traumatiche, ferite causate da incidenti nel laboratorio, infezioni e malattie, la perdita dei propri piccoli, la guerra civile in Liberia e, infine, l’abbandono sulle isole.

Gli scimpanzé del Rifugio Second Chance hanno storie personali toccanti. Samantha, ad esempio, è la scimpanzé più anziana del santuario e ha subito quasi 30 anni di test invasivi. Stuart è stato sottoposto a esperimenti dannosi senza anestesia fino all’età di un anno e mezzo. Bullet, invece, è stato colpito con un proiettile dal trafficante di animali che ha ucciso sua madre e successivamente venduto al laboratorio all’età di tre anni.

Il personale del Rifugio Second Chance si prende cura degli scimpanzé, fornendo loro cibo e acqua due volte al giorno. L’organizzazione sta anche costruendo nuove strutture su ciascuna isola per rendere l’assistenza veterinaria più rapida ed efficace. Il progetto pluriennale consentirà di ridurre al minimo le incursioni nella vita quotidiana degli animali, anche in caso di importanti interventi sanitari.