Scimmie fuggite in Mississippi, la storia di una madre coraggiosa

Una scimmia fuggita in Mississippi è stata uccisa da una madre preoccupata per la sicurezza dei suoi figli. L’episodio è stato riportato dall’Associated Press. Jessica Bond Ferguson, madre di cinque figli, è stata avvisata dal suo ragazzo di sedici anni che una scimmia si aggirava nel cortile. Quando la donna si è affacciata, ha notato l’animale a soli diciotto metri dalla sua abitazione.

Ferguson ha dichiarato di aver sparato alla scimmia perché si sentiva in pericolo. Ha spiegato che, dopo il primo colpo, l’animale è rimasto in piedi, ma successivamente è caduto dopo un secondo sparo.

La vicenda ha avuto origine da un incidente: un camion che trasportava macachi Rhesus, provenienti dal Tulane National Biomedical Research Center della Louisiana, si è ribaltato, causando la fuga di ventuno scimmie potenzialmente contagiose di Covid e Epatite C. Tre di queste scimmie erano riuscite a scappare, mentre le autorità hanno trovato e catturato una delle altre scimmie negli stessi giorni in cui è avvenuto l’incidente. Al momento, sembra che solo un’altra scimmia sia ancora in libertà.