“Sono qui col braccio pronto: aspetto la siringa con il mio nome e il vaccino anti-Covid”. Parola di Davide Zella, scienziato italiano da anni negli Usa dove è co-direttore del Laboratorio di biologia delle cellule tumorali all’Institute of Human Virology dell’Università del Maryland (Usa) e lavora con Robert Gallo, uno degli scopritori del virus dell’Aids. Zella non nasconde il suo ottimismo parlando con l’Adnkronos Salute: “I dati di Pfizer e Moderna sono molto buoni e oltretutto su una piattaforma nuova. Oggi la Food and Drug Administration si pronuncia su Pfizer, mentre la settimana prossima sarà la volta di Moderna”.

