Scienza e Umanità: Futuro delle Terapie Plasma e Biofarmaci

Si è svolto oggi al Talent Garden di Milano l’evento “Science meets Humanity. Il futuro del biofarmaceutico tra plasma e nuove terapie”, promosso da Kedrion Biopharma e patrocinato dalla Società italiana di farmacologia. La manifestazione ha riunito istituzioni, comunità scientifiche e associazioni di pazienti per discutere le opportunità e le sfide nel settore biofarmaceutico, con un focus particolare sui plasmaderivati.

L’incontro ha visto l’intervento del Ceo di Kedrion, Ugo Di Francesco, e due tavole rotonde su temi cruciali: l’accesso equo all’innovazione e le partnership tra imprese, istituzioni e pazienti per affrontare le malattie rare e ultra-rare. È stato sottolineato il ruolo trasformativo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per personalizzare e rendere più sostenibili i modelli di cura, rafforzando la cooperazione tra mondo scientifico e istituzioni per garantire un’accesso migliore e più rapido alle terapie.

Di Francesco ha evidenziato come il settore biofarmaceutico, nonostante le attuali incertezze geopolitiche e economiche, sia cruciale per rispondere a bisogni medici insoddisfatti, sottolineando l’importanza del plasma nello sviluppo di terapie salvavita. Gianni Sava, direttore di ‘Sif Magazine’, ha parlato dell’importanza di sviluppare nuovi farmaci derivati dal plasma per le malattie rare, evidenziando le difficoltà che i pazienti incontrano nel ottenere diagnosi e trattamenti tempestivi.

Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore dell’Osservatorio malattie rare, ha aggiunto che, su circa 10.000 malattie rare, meno di un centinaio hanno terapie specifiche disponibili, sottolineando la necessità di un maggiore impegno nella donazione di sangue e plasma per supportare i pazienti. Maggiori dettagli e materiali dell’evento sono disponibili su kedrion.it/science-meets-humanity.

