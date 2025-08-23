Scienza e tecnologia in Calabria: evento a Chiaravalle Centrale

Una sala di Palazzo Staglianò a Chiaravalle Centrale ha ospitato un evento di grande richiamo, dedicato all’intersezione tra scienza, tecnologia e cultura. In particolare, è stata presentata l’opera “Intelligenza artificiale, omeopatia e competenza narrativa. Dissertazione” del dottor Giovanni De Giorgio, medico-chirurgo. L’incontro, organizzato dalla Pro Loco e coordinato dal prof. Francesco Pungitore, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e del dottore Pino Pipicelli, contribuendo a un vivace dibattito su temi attuali.

Durante la serata, i relatori hanno esaminato vari aspetti dell’intelligenza artificiale, iniziando con le ultime novità sull’AI generativa e passando alle sue applicazioni in medicina, come l’uso di chatbot avanzati e il deep learning. È stata sottolineata l’importanza di mantenere l’essere umano al centro del processo diagnostico e terapeutico, evidenziando il ruolo dell’AI come supporto e non come sostituto.

Il dottor De Giorgio ha anche fatto riferimento a un suo studio pubblicato con il prof. Giulio Tarro su una rivista specializzata. Il dottor Pipicelli, membro del Comitato Scientifico Nazionale dell’Osservatorio Minori e Intelligenza Artificiale, ha fornito un’analisi critica sulle sfide poste dalle nuove tecnologie.

Il dibattito ha messo in luce la necessità di un uso responsabile dell’intelligenza artificiale, promuovendo un dialogo tra i saperi medici e quelli umanistici. Il pubblico ha attivamente interagito, ponendo domande e offrendo spunti di riflessione. La serata è stata arricchita da intermezzi musicali del sassofonista Gianfranco Corrado, apprezzati dai presenti. Il presidente della Pro Loco, Marcello Squillace, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, definendola un’importante occasione di crescita culturale per la comunità.