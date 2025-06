Scicli Estate 2025: Eventi da Non Perdere!

Oggi è stato approvato dalla giunta il Cartellone degli spettacoli estivi del Comune di Scicli, redatto dall’assessore Gianni Falla. Il programma è il risultato di un lavoro collaborativo tra le associazioni locali, supportate logisticamente dal Comune. È fondamentale notare che i servizi forniti dal Comune comportano costi significativi, simili a contributi economici verso il settore privato.

Il cartellone estivo 2025 offre un programma di eventi inclusivo e sostenibile, concepito per non gravare sulle finanze comunali. L’obiettivo principale è la destagionalizzazione e la programmazione si estenderà fino a dicembre, in base ai fondi raccolti dall’imposta di soggiorno.

Le manifestazioni celebreranno il folklore, le tradizioni e la cultura, coinvolgendo famiglie, giovani, bambini e adulti. La creazione del programma è stata complessa, influenzata anche dalla preparazione di eventi di grande portata come la mostra del maestro Emilio Isgrò presso il Museo d’Arte Contemporanea del Carmine.

Gianni Falla ha dichiarato di essere orgoglioso di aver contribuito e ha evidenziato l’entusiasmo di giovani artisti, commercianti e privati che hanno dedicato tempo, impegno e risorse per il bene della comunità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.canale74.it