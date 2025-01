Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 30,00€

(as of Jan 27, 2025 15:00:32 UTC – Details)





Realizzato in Italia con filati in acrilico morbidi ed elastici, questo modello è un accessorio caldo e comodo per tutti i giorni.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 gennaio 2025

Produttore ‏ : ‎ Levi’s

ASIN ‏ : ‎ B0DS636PLS

Numero modello articolo ‏ : ‎ 14152-11

Categoria ‏ : ‎ Uomo