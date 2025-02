Sciarpa Uomo Invernale Morbida in Lana – 180 × 30 cm, Tinta Unita Casual e Business

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 22,99€

(as of Feb 03, 2025 08:00:35 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Sciarpa lavorata a maglia da uomo, 6% lana. Sciarpa da uomo: Accessori universali per ogni occasione

Semplice e chic, caldo e morbido, must have per uomo in inverno e autunno

Colori discreti, design senza tempo e materiali collaudati: qui troverai sciarpa da uomo che ti accompagna in modo affidabile nelle giornate fredde.

Diverse varianti di trasporto e idee combinate

–

Diverse varianti di indossare e a seconda della variante di legatura, questa sciarpa per uomo ottiene un effetto diverso.

Che si tratti di un maglione accogliente nel tempo libero o come ciondolo alla camicia da lavoro, la sciarpa chic da uomo va sempre.

Materiale: 6% lana, lana artificiale (fibra acrilica). Tessuto misto. Dimensioni: 180 × 30 cm. Peso: circa 0,25 kg. Stile: Business CasualStagione: inverno, autunno. Istruzioni per la Si consiglia di lavare a mano a meno di 30 °C, non candeggiare; asciugare all’ombra; stirare a 110 °C. Nota: Potrebbe esserci una differenza di 1-3 cm dovuta alla misurazione manuale. Potrebbe esserci una leggera variazione di colore a causa delle differenze di colore. Contenuto della confezione: 1 sciarpa

Super caldo

La sciarpa è realizzata in 6% lana e lana sintetica, lascia caldo e confortevole in inverno e in autunno.

Super morbido

Realizzato in lana di alta qualità selezionata e lana sintetica, morbido e piacevole al tatto, delicato sulla pelle e confortevole.

Finissima lavorazione

Tessuto fine e stretto, super liscio, squisita fattura.

Formato generoso

Le nostre sciarpe da uomo sono in colori senza tempo come grigio, beige, cachi, marrone, bianco o nero. Con il motivo moderno, queste sciarpe da uomo sono alla moda e semplicemente chic.

Occasioni

Sciarpa semplice, colori discreti, design senza tempo e materiali collaudati – adatto per ogni occasione: casual, business, vita quotidiana, ufficio, tempo libero, viaggi, appuntamenti…

Perfetta idea regalo

Design elegante, perfetto come regalo in inverno o in autunno per compleanno, Natale, Capodanno, San Valentino…

Taglia

180 × 30 cm 180 × 30 cm 180 × 30 cm 180 × 30 cm 180 × 30 cm 180 × 30 cm

Materiale:

6% lana e lana sintetica 6% lana e lana sintetica 6% lana e lana sintetica 10% lana e lana sintetica 92% Lana, 8% Cashmere 65%lana, 35% cachemire

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 ottobre 2017

Produttore ‏ : ‎ WANYING

ASIN ‏ : ‎ B076VNLXD8

Categoria ‏ : ‎ Uomo