Sciarpa in Cashmere Houndstooth Classica per Uomo – Eleganza per Tempo Libero e Affari

Descrizione prodotto

Leisofter Sciarpa invernale da uomo, in lana lavorata a maglia, per lavoro, casual, 180 x 30 cm

Materiale: 70% Viscosa, 20% Cashmere, 10% Poliestere

Dimensioni: 180cm x 30cm

Peso: 170G

In evidenza:

Super morbido, confortevole, caldo e traspirante.

Particolarmente perfetto per l’autunno e il freddo inverno.

Colori solidi classici e stili plaid sono disponibili per la selezione.

Dettagli di visualizzazione del prodotto:

Materiale

70% viscosa, 20% cashmere, 10% poliestere. Struttura delicata e adatta alla pelle

Punto fermo di precisione

Non saltare punti, linea continua, e la lavorazione riflette un senso di qualità

Tasse

Le nappe avvolte due volte non sono facilmente disperse.

FUNZIONALE

Abbastanza lungo per avvolgere in più modi e può essere indossato sia da uomini che da donne.

STILE

La nostra selezione dispone di vari disegni solidi, a quadri e a righe per adattarsi al tuo stile personale. Le stampe versatili e le frange esaltano qualsiasi outfit casual, elegante o professionale.

FACILE CURA

Il materiale di questa sciarpa è super morbido, leggero e comodamente lavabile in lavatrice. Le sciarpe sono eleganti e funzionali, rendendole un grande regalo per qualsiasi occasione per te, amici o famiglia!

Recensioni dei clienti

REGALO EXQUISITE CONFEZIONATO

Un regalo ideale e premuroso per i vostri cari e speciali in celebrazione di compleanno, anniversario, Natale, Capodanno, San Valentino, festa della mamma, laurea o altri giorni speciali.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 novembre 2016

ASIN ‏ : ‎ B01NCEGY21

Categoria ‏ : ‎ Uomo