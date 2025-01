Sciarpa da Uomo in Lana Merino Lunga per Inverno – Confezione Regalo Inclusa

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 28,99€

(as of Jan 14, 2025 09:11:15 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Sciarpa moda indispensabile in maglia di lana calda.

Caldo e accogliente

La costruzione in lana merino forma questa sciarpa lavorata a maglia indulgente che ti terrà accogliente e caldo in questa stagione.

Design unico

Realizzato in twill di lana e caratterizzato da frange, look classico in plaid scozzese senza tempo.

Sciarpa a grandezza naturale

Misura 178 x 27 cm, la sciarpa è abbastanza grande da essere legata intorno al collo o drappeggiata sulle spalle in vari modi. Ideale per lavoro, casual o qualsiasi altra occasione.

Essenziale

Stile versatile essenziale con diverse scelte di modelli e colori. Puoi acconciarlo in qualsiasi modo ritieni adatto e rimanere il più alla moda per la stagione.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 ottobre 2020

Produttore ‏ : ‎ Lallier

ASIN ‏ : ‎ B08L8BZPDX

Categoria ‏ : ‎ Uomo