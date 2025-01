Sciarpa Borges & Scott in 100% lana di agnello irlandese – Made in Irlanda

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 129,95€

(as of Jan 31, 2025 00:00:32 UTC – Details)





Questa nuova sciarpa di Borges & Scott è una fantastica aggiunta alla loro gamma di berretti di tweed di lusso, disponibili in una varietà di Harris scozzese e tweed irlandese.

Non è una sciarpa comune in quanto realizzata interamente in lana irlandese – in seguito al declino dell’industria della lana irlandese, la stragrande maggioranza dei prodotti di lana realizzati in Irlanda sono in realtà fatti da lana importata. Non in questo caso. Con questo calda e morbida sciarpa Borges e Scott hanno fatto una ricerca accurata per offrirti un prodotto totalmente irlandese.

Questa è una sciarpa di lana al 100% irlandese – una delle ultime greggi di pecore irlandesi adatte alla confezione di abiti brucano nei campi d’Irlanda sulla rigogliosa erba irlandese. La lana utilizzata nelle sciarpe di Borges & Scott proviene completamente da questo gregge. La lana viene solo dalla prima tosatura degli agnelli di questo gregge ad un’età di 6-8 mesi ed è filata, tinta e tessuta a creare queste formidabili sciarpe in uno dei pochi lanifici tradizionali sopravvissuti in Irlanda.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 ottobre 2020

Produttore ‏ : ‎ Borges & Scott

ASIN ‏ : ‎ B08L77B73X