Sciare sulle piste del Cervino in Italia

La Gran Pista di Valtournenche, conosciuta anche come Reine Blanche, è una delle discese più lunghe e spettacolari d’Italia, situata nel comprensorio Cervino Ski Paradise. Si tratta di una pista emozionante che si snoda per circa 20 km, con un dislivello di oltre 2.300 metri, offrendo una discesa continua e ininterrotta.

La pista si divide in tre tratti: Alta, Bassa e Media. La prima parte si svolge direttamente sul ghiacciaio, partendo a 4.200 metri sui Breithorn per poi arrivare al Plateau Rosà. Da qui, si continua sulla cosiddetta “esse del Ventina” fino all’imbocco della pista numero 11, dove inizia la discesa finale fatta di curve, cambi di pendenza e dossi. Il percorso si conclude nella larga discesa del Pistone.

La Reine Blanche si trova nel cuore del comprensorio Cervino Ski Paradise, che unisce le aree sciistiche di Breuil-Cervinia e Valtournenche sul versante italiano e Zermatt su quello svizzero. Per accedere all’inizio della Reine Blanche da Valtournenche, è necessario risalire all’area Salette tramite la telecabina che parte direttamente dal paese, e poi prendere la seggiovia Motta e quella Bec Carrè.

Valtournenche offre numerose piste per sciatori di tutti i livelli, dalle facili piste blu come la 10 Du col, la 11 Gran sometta e la 14 Tunnel, alle più impegnative piste rosse come la 12 Gran Lago e la 15 E Noussan. Per percorrere la Gran Pista di Valtournenche e divertirsi sulle altre discese del comprensorio, è necessario uno skipass valido sul Cervino Ski Paradise, con tariffe che variano a seconda della stagione e della durata. Il costo per sciare solo presso gli impianti di Valtournenche è indicativamente di 43 euro per la giornata intera.

Valtournenche è un paese valdostano che conserva un carattere autentico, con negozi, servizi essenziali, scuole di sci, bar e ristoranti. La zona offre la possibilità di vivere un equilibrio diverso tra lavoro e tempo libero, con la possibilità di dedicarsi con regolarità allo sci e alle attività outdoor, e di usufruire dei collegamenti verso i centri più grandi della regione come Chatillon e Aosta.