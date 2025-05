Sciame sismico a Pescasseroli: ecco cosa sapere

Un intenso sciame sismico ha colpito Pescasseroli, un comune nei pressi dell’Aquila in Abruzzo. Le scosse, con magnitudo variabile tra 2.0 e 2.9 gradi della scala Richter, si sono registrate a profondità comprese tra 10 e 20 chilometri. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, i residenti non possono fare a meno di pensare ai devastanti terremoti che hanno interessato la regione in passato. La situazione è in fase di monitoraggio e sarà aggiornata con eventuali nuove informazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it