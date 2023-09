Scialpi svela un retroscena su Renato Zero, ciò che è successo tra i due

Una settimana fa Bobby Solo con Una Lacrima sul Viso e ieri sera a Tale e Quale Show Scialpi è diventato Renato Zero. L’artista si è esibito con l’iconico brano del 1979, Il Carrozzone. Prima della performance il concorrente ha fatto una rivelazione sul collega, che a quanto pare non è esattamente il suo migliore amico.

“Come affronto Renato? Sapendo che lo conosco da tanti anni. Io lo vedevo quando ero ragazzino in RCA, quando era una star enorme. IO dovevo ancora iniziare. Poi però quando sono diventato famoso Renato è sparito proprio dagli schermi. Non per mia volontà. Ha dichiarato che non siamo amici. Io neanche ci tengo. Non è che dobbiamo fare finta che siamo tutti amici e che ci vogliamo bene. Ci sono cose che accadono tra artisti… però è un onore imitarlo con un pezzo come il Carrozzone”.

Speriamo di saperne presto di più…

“Il mio ritiro dalla musica? No! Ho detto che smetterò di essere indipendente, che non farò più canzoni da indipendente. Dal 1992 faccio dischi da indipendente. – ha dichiarato Scialpi al Rolling Stone nel 2020 – All’epoca era ancora sostenibile, adesso per me è diventato impossibile: ci sono quattro ragazzini che fanno musica e poi ci siamo io e Renato Zero. Lui la pubblicità se la fa perché va da Mara Venier e i suoi amici giustamente gli danno spazio. Io, che sono degli anni ’80, sono un pesce fuor d’acqua.

Lo sono sempre stato per carattere, per scelte musicali, per modo di essere. In questo momento ancora di più. E non accetto i soprusi e le discriminazioni, che si possa essere trattati in modo diverso. Tanto è vero che ho fatto, insieme al mio ex marito, la guerra per i DDL (per la legge sulle unioni civili, nda), con la Cirinnà e Scalfarotto, a casa ogni sera a mangiarsi miele, pere e formaggio per spiegarmi la legge in modo che, quando andavo a Porta a porta, Presa diretta, Un giorno da pecora, La zanzara, L’aria che tira fossi talmente pronto da sapere rispondere. Forse questo status di essere fuori dal gregge ce l’ho sempre avuto”.