Scialpi cade dalle scale a Tale e Quale: “Sono in ospedale mi hanno operato”

Come anticipato qualche giorno fa, Scialpi ha dovuto ritirarsi da Tale e Quale Show. Carlo Conti ha aperto l’ultima puntata del programma spiegando quello che è successo. Il cantante la scorsa settimana dopo essere uscito dallo studio è scivolato dalle scale con indosso le zeppe dei Cugini di Campagna e si è fatto molto male ad una gamba. Il concorrente è stato trasportato subito al pronto soccorso e poche ore dopo è stato operato. Non c’è possibilità che possa tornare in gara, anche perché l’artista si trova ancora in ospedale, dal quale si è collegato con la trasmissione di Rai Uno.

“Come vedete non c’è in classifica Scialpi e c’è un motivo. La scorsa settimana lui avrebbe dovuto interpretare Nick dei Cugini di Campagna, ma non ha potuto. Si è presentato in scena vestito da Nick, ma era senza voce e quindi aveva rimandato a questa settimana. Però c’è stato un incidente. Nello scendere giù in sala trucco per struccarsi è caduto e si è fatto veramente male ad una gamba. E quindi si è dovuto ritirare dal programma. Quindi è stato ricoverato e anche operato e adesso ci colleghiamo con lui. Lui si merita tutto il nostro affetto possibile e immaginabile. Perché è stata una brutta disavventura. Che poi è arrivato al pronto soccorso vestito da Nick dei Cugini di Campagna”.

Scialpi parla dalla sua camera d’ospedale.

Il cantante dalla sua camera d’ospedale ha rassicurato tutti e ha detto di stare meglio: “Come sto? D’umore direi benissimo, la salute… diciamo che migliorerà. Purtroppo quelle scarpe dei miei amici Cugini di Campagna hanno fatto la differenza. Quando sono arrivato qui in ospedale ho anche fatto un selfie con una signora che pensava fossi proprio Nick il cugino di Campagna. E adesso vi saluto, ci sentiamo nelle prossime settimane e vi mando un grande abbraccio“.