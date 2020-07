Jagge. Il norvegese,

– Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Finn Christiancampione olimpico di slalom ai Giochi di Albertville del 1992, è scomparso all’età di 54 anni “per una grave malattia”, come reso noto dalla famiglia. Oltre al titolo olimpico, nel palmares dici sono sette slalom vinti ai Mondiali negli anni Novanta, prima del ritiro avvenuto nel 2000.Una volta chiusa la carriera agonistica, Jagge – sposato e padre di due figli – ha anche allenato la squadra norvegese di sci alpino femminile dal 2005 al 2007 e ha lavorato come commentatore per il canale TV2. “È una notizia terribilmente triste, era un atleta unico – ha raccontato il suo ex compagno di squadra Kjetil André Aamodt, intervistato dalla televisione pubblica NRK – Nel mondo dello sci era una leggenda, ma si distingueva anche in molti altri sport “.