Sci, Goggia al rientro: “L’infortunio? Ecco come mi sento”

Sofia Goggia è tornata a gareggiare nella Coppa del Mondo, precisamente nella discesa di Beaver Creek. In un’intervista, ha condiviso le sue impressioni sulle condizioni fisiche, affermando: “Sto bene, il piede è qualcosa a cui non penso. Chiaramente sono arrivata un po’ arrugginita”. Ha spiegato che, nonostante sia stata lontana dalle competizioni, si è sentita a proprio agio durante le sessioni di SuperG e discesa libera, mantenendo la confidenza con la velocità: “Mi aspettavo di avere un po’ di paura ad affrontare determinate curve ad alta velocità; invece, mi è venuto naturale approcciare gli allenamenti come se nulla fosse successo. Il piede sta davvero bene e non mi ha dato problemi”.

Goggia ha inoltre sottolineato l’importanza di una trasferta a Copper Mountain, dove è stata condotta un raduno fondamentale orientato sulla velocità: “Il lavoro che si fa qui è qualitativamente più alto. Quando abbiamo iniziato a fare i giri lunghi e a raggiungere velocità considerevoli, ho iniziato a sbloccarmi”. Ha suggerito che la preparazione di gennaio includerà anche le gare di gigante.

In aggiunta, Goggia ha parlato della sua passione per l’Atalanta, la squadra del cuore che attualmente guida la Serie A. Ha elogiato la società, definendola tra le più sane del campionato, evidenziando l’assenza di debiti e la capacità di generare utili rispetto ad altre squadre: “Complimenti a Percassi”. Interrogata sulla possibilità di conquistare lo scudetto, Goggia ha risposto: “Sognare non costa nulla”, e ha notato che le nove vittorie consecutive rappresentano un grande traguardo. Ha anche sottolineato l’importanza di Gian Piero Gasperini come allenatore, affermando che molti giocatori dell’Atalanta lo considerano tra i migliori al mondo per la sua abilità nel valorizzare il potenziale di ciascun calciatore, paragonando il suo operato a quello di un direttore d’orchestra.

In sintesi, Sofia Goggia affronta il suo ritorno con ottimismo e determinazione, sia nel suo sport che nel sostenere la sua squadra del cuore, l’Atalanta.