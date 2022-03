Federica Brignone ha vinto la coppa di superG femminile. La campionessa valdostana si è matematicamente aggiudicata il titolo prima ancora di scendere in pista nell’appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, dove è finita fuori la diretta rivale per il titolo, l’azzurra Elena Curtoni. Brignone si era presentata al via della gara con 103 punti di vantaggio sulla Curtoni.

“Sono contentissima, veramente. Finalmente riceverò la mia coppa su un podio quest’anno. Mi spiace per Elena (Curtoni ndr) è stata una grande sfida in Italia, lei ha fatto una stagione stratosferica e oggi sapeva di dover andare al massimo per recuperare punti e alla fine si è messa fuorigioco” ha detto Brignone a Rai Sport.

“L’emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer che è il mio idolo da sempre. Gli ho detto che sono una sua grande fan e se poteva fare una foto, poi gli ho detto che probabilmente avrà molte più richieste di foto di noi oggi” ha aggiunto con una battuta.

Brignone diventa la prima italiana con tre coppe di specialità oltre a quelle in gigante del 2020, combinata, 2019 e 2020, e la generale del 2020.