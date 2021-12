Una straordinaria Federica Brignone entra nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera, ottenuta nel supergigante di Saint Moritz, che le ha permesso di staccare la leggenda Deborah Compagnoni -17 a 16-, come l’azzurra con più vittorie nel massimo circuito. La campionessa valdostana, dominatrice assoluta in una gara condizionata dal forte vento che ha fatto abbassare la partenza di 400 metri, si è imposta nettamente, facendo la differenza sulle curve del tracciato elvetico con il tempo di 57”81.