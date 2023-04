Schwarzenegger si arma di pala e ripara una buca, il video è virale – Guarda

La buca sulla strada da settimane crea disagi nel traffico del suo quartiere a Los Angeles. Così Arnold Schwarzenegger, giubbotto di pelle, scarponcini e occhiali neri, si è armato di pala e insieme ad altri volontari ha sistemato lui stesso il manto stradale pubblicando su Twitter il video del loro lavoro. “È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca”, dice l’ex governatore della California a un’automobilista che si ferma incuriosita e lo ringrazia. “Oggi, dopo che l’intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da settimane manda in tilt auto e biciclette, sono uscito con la mia squadra e l’ho sistemata. Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa. Ecco a voi”, si legge nel tweet di Schwarzenegger che è subito stato condiviso da migliaia di utenti ed è stato visto da più di 3 milioni di persone.