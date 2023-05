Schuurs, Boga e Hojlund più vicini al rientro?

Rientro Schuurs: c’è la data?





Potrebbe spuntare il sole all’orizzonte per il Torino di Ivan Juric. Il tecnico del club granata, dopo aver visto infortunarsi Perr Schuurs, potrebbe presto ritrovare uno dei pilastri della propria rosa.

Negli ultimi giorni il difensore ha lavorato senza sosta per mettersi alle spalle il

trauma elongativo del lungo adduttore di sinistra

. Ma tornerà a disposizione dei fantallenatori per la gara contro l’Hellas Verona? Seppur minima, c

’è una speranza di rivederlo in campo. Il difensore verrà rivalutato tra oggi e domani e in base alle risposte emerse si deciderà il suo programma di lavoro.



Verona, Lasagna verso il recupero



Infortunatosi nel primo tempo della partita vinta sul Bologna, Kevin Lasagna procede spedito verso il rientro. Una buona notizia per Zaffaroni e Bocchetti in vista di un finale di stagione che potrebbe consegnare agli scaligeri una salvezza quasi insperata fino a poche settimane fa.

Dopo la vittoria di Lecce maturata grazie ad un gol di Ngonge, i gialloblu sono fuori dalla zona retrocessione e ora si giocheranno tutto per la permanenza in massima serie nei prossimi 120′. Da Verona filtra ottimismo in merito alle possibilità che l’attaccante torni a disposizione già per la partita contro il Torino. Non sarà della partita, invece, Miguel Veloso.





Operazione riuscita per De Sciglio



Mattia De Sciglio è stato operato questa mattina al legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l’infortunio riportato la settimana scorsa.

Il comunicato della Juventus:

“Questa mattina Mattia De Sciglio è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso clinica Toniolo di Bologna dal prof. Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Freschi, è perfettamente riuscito. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.



Boga e Hojlund vicini al rientro?



L’attacco dell’Atalanta potrebbe presto essere rivoluzionato visto che Boga e Hojlund sono ormai vicini al ritorno in campo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, le due punte potrebbero rientrare già la prossima settimana ed essere protagonisti in questo finale di stagione anche in ottica Fantacalcio.

Ecco le dichiarazioni di mister Gasperini sui ritorni in attacco:

Su Boga:“Ha avuto questa distorsione, l’intervento è stato deciso ma non per far male, la caviglia si è gonfiata molto, per un paio di settimane non sarà disposizione”.

Su Hojlund e Lookman: “Io mi auguro che questa settimana possano rientrare in gruppo. Vediamo fra martedì e mercoledì”.

Fantacalcio.it per Adnkronos