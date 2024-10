Schlein rap sul palco con JAx, la tentazione del politico di fare spettacolo: i precedenti

Elly Schlein, sorprendendo tutti, ha condiviso il palco con gli Articolo31 per esibirsi in una canzone, un gesto che evidenzia la nuova tendenza dei politici a cercare legami più informali e diretti con i loro elettori. Questa strategia non è nuova: fin dai tempi della Prima Repubblica, i leader hanno cercato di costruire empatìa, abbandonando le sale politiche per mettersi in gioco in situazioni più inusuali. Giulio Andreotti sosteneva che un politico non dovesse mai perdere contatto con la sua base, un principio che oggi sembra ancora più rilevante.

La segretaria del PD non ha mai nascosto il suo lato pop, rompendo schemi tradizionali, come dimostrato dalla sua scelta di concedere la prima intervista da leader a ‘Vogue’. Schlein ha fatto altre apparizioni musicali, come quando ha suonato “Imagine” di John Lennon e ha suonato brani in una festa dell’Unità. Questo approccio la colloca tra i politici-pop che, nel corso degli anni, hanno cercato di mostrare il loro lato più personale per conquistare il favore del pubblico.

Il cambiamento nella comunicazione politica è evidente e radicato; Aldo Moro, ad esempio, ha mostrato il suo lato familiare in una foto che ora appare datata. Andreotti è stato pionieristico con il suo cameo in “Il tassinaro”, mentre Massimo D’Alema ha segnato la storia della televisione con il suo risotto in “Porta a Porta”, contribuendo a creare un legame più umano tra i politici e il pubblico. Piero Fassino, nel 2005, ha commosso gli spettatori incontrando la sua tata nel programma “C’è posta per te”.

Altri leader, come Casini e Rutelli, hanno dimostrato la loro disponibilità a mettersi in gioco, anche in situazioni di intrattenimento, mentre figure come Marco Pannella hanno utilizzato apparizioni di grande impatto mediatico per collegarsi con il pubblico. Matteo Renzi ha ulteriormente alzato l’asticella, apparendo in “Amici” con un look casual, dimostrando un’incredibile capacità di attrarre i giovani.

In conclusione, la politica-pop è una realtà in continua evoluzione, con i politici che abbandonano strategie tradizionali per avvicinarsi al pubblico in modi nuovi e creativi, diventando così figure più accessibili nella società contemporanea.