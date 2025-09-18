25.6 C
Schlein e Ricci insieme per il cambiamento nelle Marche

Da StraNotizie
La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, è nuovamente nelle Marche per sostenere Matteo Ricci, candidato di centrosinistra alle elezioni regionali. Schlein e Ricci parteciperanno al “Comizio d’Amore per le Marche” che si terrà a Macerata, in piazza Vittorio Veneto, sabato 20 settembre alle ore 20.

Ieri, durante un incontro a Pesaro, Schlein ha enfatizzato l’importanza del voto per il cambiamento, esortando i cittadini a essere protagonisti della trasformazione delle Marche. Ha criticato l’attuale atteggiamento di chi rappresenta la regione a Roma, sottolineando che non è più tempo di dire sempre “sì”, ma è necessario essere assertivi e far sentire la propria voce. Ha anche annunciato che, a partire dal primo ottobre, il Partito Democratico ambisce a prendere in carico il governo delle Marche per realizzare questa visione di cambiamento.

