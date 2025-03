Schlein e Conte Concordi: Malumori Interni nel Partito

Il referendum contro il Jobs Act genera divisioni all’interno del PD. Durante la direzione del partito, Elly Schlein ha confermato il suo sostegno all’iniziativa, firmando per il referendum, ma ha dovuto affrontare contrasti da parte di alcuni membri, tra cui Piero Fassino e Giorgio Gori, riformisti contrari alla linea di Schlein. I quattro quesiti del referendum riguardano la tutela dei lavoratori, come il diritto al reintegro in caso di licenziamento ingiustificato e la limitazione dei contratti precari.

Schlein ha evidenziato che il partito deve essere chiaro e coerente nella difesa dei diritti dei lavoratori, segnando una rottura con la stagione renziana. Tuttavia, la parte riformista del PD esprime perplessità. Piero Fassino avverte del rischio di un dibattito retrospettivo, sottolineando come le circostanze siano cambiate nel corso degli anni, inclusi i cambiamenti apportati dalla Corte Costituzionale. Lia Quartapelle ha sottolineato la necessità di pluralismo sul referendum, poiché il sostegno principale potrebbe provenire solo dalle frange più estreme del sindacato. Anche Giorgio Gori ha espresso il suo dissenso, sostenendo che il Jobs Act ha migliorato le politiche del lavoro e che tornare indietro sarebbe un errore.

Il referendum, proposto dalla Cgil, si concentra su quattro quesiti per abrogare alcune normative sul lavoro. Il primo chiede l’eliminazione del contratto a tutele crescenti; il secondo propone di rimuovere il limite di indennizzo per le piccole e medie imprese; il terzo chiede l’abolizione delle norme sui contratti a tempo determinato senza causali; e il quarto riguarda la responsabilità delle imprese per infortuni sul lavoro nei subappalti.