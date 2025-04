Schlein critica Calenda sui ‘volenterosi italiani’: il progetto di Azione che infiamma il PD

Duro botta e risposta tra Elly Schlein e Carlo Calenda. La segretaria del Pd ha criticato Calenda, invitandolo a “decidere da che parte stare”, accusandolo di tenere “un piede in due scarpe”. Questa dichiarazione è stata una risposta all’invito di Calenda ai “volenterosi italiani” per la creazione di una nuova coalizione di riformisti. Calenda, leader di Azione, ha replicato tramite un post su X, affermando che il suo partito rimane al centro, come indicato dagli elettori, e sottolineando di non seguire i populisti pro-Putin e di non astenersi su temi critici come l’Ucraina e la difesa europea.

La polemica è sorta durante un congresso di Azione, dove Calenda ha sollecitato la formazione di un’alleanza che potrebbe comprendere il suo partito, Forza Italia, +Europa e una parte del Pd. L’obiettivo sarebbe creare un fronte comune per affrontare le sfide del paese, mantenendo una posizione pro-europea e a supporto della NATO. Calenda ha menzionato alcuni esponenti del Pd come Gentiloni, Nardella, Gori, Picierno e Sensi, ai quali si è rivolto. Tuttavia, la sua chiamata ai “volenterosi italiani” non sembra aver ricevuto molte risposte.

Questa lite si inserisce in un contesto di crescente tensione politica, con Che si unisce a un dibattito più ampio sulla direzione delle forze riformiste in Italia. Il confronto tra Schlein e Calenda riflette le divisioni interne e le incertezze che caratterizzano il panorama politico attuale, evidenziando la ricerca di alleanze e la definizione di identità politiche.