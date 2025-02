Schlein contro Meloni: ‘Fallimento clamoroso del trattenimento migranti in Albania’

I 43 migranti trasferiti in Albania dovranno rientrare in Italia, come stabilito dalla Corte d’Appello di Roma, che ha annullato il fermo disposto dal governo. La leader del Pd, Elly Schlein, ha descritto la situazione come un “clamoroso fallimento” della strategia del governo Meloni in materia di immigrazione. I giudici, che hanno esaminato il caso individualmente, hanno ritenuto inadeguata la procedura di rimpatrio prevista.

Il decreto governativo del 31 gennaio aveva trasferito la competenza ai giudici, ma la loro decisione è stata contraria alle norme volute dal governo. Una decisione della Corte europea sui paesi sicuri è attesa per il 25 febbraio. La Cassazione ha sottolineato che, mentre la politica può decidere sulla gestione dell’immigrazione, i giudici possono esprimere il loro parere caso per caso.

Il governo ha reagito con stupore, affermando di non comprendere la necessità di attendere il pronunciamento della Corte di giustizia europea. Schlein ha criticato il governo per il presunto spreco di risorse pubbliche e ha sottolineato che il sistema di espulsioni rapide è inadeguato. Ha ulteriormente affermato che i diritti non possono essere manipolati spostando i giudizi dai tribunali per l’immigrazione alle Corti d’Appello, e ha evidenziato il dispendio di risorse in Albania.

In conclusione, Schlein ha chiesto un resoconto dei costi sostenuti dallo Stato per questa missione, stimando che si stia superando un miliardo di euro, cifra che avrebbe potuto essere utilizzata per migliorare la sanità pubblica.