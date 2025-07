Schlein attacca il governo: Italia assente sullo Stato Palestinese

La questione del riconoscimento dello Stato di Palestina è al centro di un acceso dibattito politico in Italia. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso forti critiche nei confronti del governo, accusandolo di perdere la credibilità internazionale di fronte a questa questione delicata.

In un’intervista rilasciata alla Stampa, Schlein ha sottolineato come paesi come Francia, Malta e Regno Unito abbiano già annunciato il loro riconoscimento dello Stato palestinese, a cui si uniscono nazioni come Spagna, Irlanda e Norvegia, per un totale di oltre 140 Stati già impegnati in questo direzione. Ha ribadito l’importanza del ruolo dell’Italia, attualmente assente da questo gruppo, affermando che la posizione dell’esecutivo sia dannosa per le relazioni con il mondo arabo.

In risposta alle dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha definito “prematuro” il riconoscimento, Schlein ha espresso la sua incredulità, affermando che non è il momento di attendere ulteriormente. Ha citato la preoccupante affermazione di un esponente israeliano sulla situazione a Gaza, chiedendosi cosa stia aspettando il governo italiano per un passo tanto necessario.

Schlein ha denunciato quella che percepisce come una “subalternità ideologica” alle politiche di leadership statunitensi e israeliane, criticando il fatto che l’Italia pare temere le reazioni di Netanyahu e Trump. Ha evidenziato che questo atteggiamento si manifesta non solo nel contesto mediorientale, ma anche in altre aree della politica economica, come i dazi. Ha avvertito che le conseguenze di tali decisioni potrebbero compromettere gravemente l’export italiano e portare alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.