Schistosomiasi: il nesso tra cambiamento climatico e malattie tropicali in Brasile

Il cambiamento climatico non è solo una preoccupazione per l’ambiente, ma anche una sfida crescente per la salute globale. In Brasile, la schistosomiasi—una malattia parassitaria debilitante—è minacciata da cambiamenti climatici e urbanizzazione che rischiano di compromettere decenni di progressi nella lotta contro questa patologia. Mentre il clima si modifica e le aree urbane si espandono, le condizioni ambientali favorevoli per le lumache, vettori principali della schistosomiasi, stanno cambiando. Questo fenomeno mette in crisi le strategie di controllo della malattia e solleva preoccupazioni per la salute pubblica a lungo termine

La schistosomiasi: una pericolosa malattia tropicale

Le lumache d’acqua dolce sono i vettori principali della schistosomiasi

La schistosomiasi è una malattia tropicale trasmessa da parassiti che vivono nelle lumache d’acqua dolce. Colpisce oltre 200milioni di persone nel mondo, specialmente in regioni tropicali e subtropicali. I sintomi possono variare da mal di stomaco a danni gravi come ingrossamento del fegato e cancro. In Brasile, questa malattia è stata oggetto di sforzi significativi per il controllo e l’eliminazione. Tuttavia, il cambiamento climatico e la rapida espansione urbana stanno introducendo nuove complessità nella sua lotta.

Impatto del cambiamento climatico e dell’urbanizzazione

La deforestazione e l’espansione urbana stanno modificando profondamente i paesaggi naturali, creando nuovi habitat favorevoli per le lumache. Questi cambiamenti ambientali sono amplificati dai recenti modelli di precipitazione, che hanno reso alcune aree più umide e adatte alla proliferazione di queste specie, che sono ospiti intermedi di parassiti responsabili di malattie come la schistosomiasi. Di conseguenza, la distribuzione della malattia si sta spostando verso aree dove prima non era presente.

«Comprendere questi cambiamenti è un’area di scienza necessaria per il controllo della malattia in futuro». A sottolinearlo, Roseli Tuan, ricercatrice del Segretariato della Salute di San Paolo.

Innovazione nella ricerca: modelli predittivi e strumenti avanzati

Per affrontare queste sfide, una partnership tra ricercatori di Stanford e del Brasile ha sviluppato modelli avanzati per prevedere come il rischio di schistosomiasi potrebbe cambiare.

«Per la prima volta, siamo stati in grado di combinare strumenti come i record di sorveglianza delle lumache a lungo termine con immagini satellitari che tracciano l’espansione agricola, la crescita delle aree urbane e il clima a buona risoluzione in interi Paesi». A dichiararlo, Erin Mordecai, professore associato di biologia di Stanford.

Applicazione dei modelli: previsioni e impatti

La ricerca ha utilizzato l’apprendimento automatico per migliorare la precisione dei modelli di distribuzione delle specie. La ricercatrice Aly Singleto, ha contribuito a questo sforzo con uno studio che ha analizzato più di 11mila record di localizzazione delle lumache.

«Nonostante i modelli di distribuzione delle specie diventino strumenti sempre più popolari, ci sono ancora molte domande aperte su come costruirli al meglio». La sua ricerca ha messo a confronto vari modelli per determinare quale fosse più efficace nel prevedere l’habitat delle lumache in relazione ai cambiamenti ambientali.

Il lavoro di Singleton ha rivelato che alcuni modelli offrono stime più ampie e generali, mentre altri forniscono previsioni più precise e ristrette. «È stato assolutamente fondamentale avere la conoscenza esperta di persone che conoscono bene l’area e sono state in questo campo per molti anni per essere in grado di commentare quale modello pensano sia migliore e perché».

Sfide e opportunità per la salute pubblica

I risultati della ricerca offrono nuove opportunità per migliorare la sorveglianza e le strategie di intervento. «Queste analisi hanno chiaramente identificato, per la prima volta, insediamenti informali in rapida crescita sia nelle aree rurali che alla periferia dei centri urbani come l’habitat più probabile per le lumache, nonché potenziali punti caldi di trasmissione per la schistosomiasi».

A sottolinearlo, Giulio De Leo, ricercatore principale del team e membro della Stanford Doerr School of Sustainability.

Questo permetterà ai funzionari della sanità pubblica di concentrare gli sforzi di controllo in aree ad alto rischio.

Prospettive future

La speranza è che queste innovazioni possano aiutare non solo in Brasile, ma anche in altre regioni colpite dalla schistosomiasi e da malattie simili. «Spero che questo documento possa aiutare gli scienziati nuovi a questi metodi ed essere la risorsa che stavo cercando all’inizio di questo progetto», conclude Singleton. Con la continua evoluzione del clima e dell’urbanizzazione, strumenti come questi saranno cruciali per prevenire e gestire le malattie trasmesse da vettori.

Conclusioni

Il cambiamento climatico e l’urbanizzazione stanno mettendo alla prova gli sforzi globali per controllare la schistosomiasi. Tuttavia, l’innovazione nella modellazione ambientale e la collaborazione internazionale offrono nuove speranze. Con una comprensione più profonda di come le condizioni ambientali influenzano la distribuzione delle lumache, è possibile affinare le strategie di intervento e proteggere la salute pubblica a lungo termine.

Fonti

Caroline K. Glidden et al. “Il clima e l’urbanizzazione guidano i cambiamenti nell’idoneità all’habitat delle lumache competenti Schistosoma mansoni in Brasile”, Nature Communications (2024)

Alyson L. Singleton et al. “Species distribution modeling for disease ecology: A multi-scale case study for schistosomiasis host snails in Brazil”

PLOS Global Public Health (2024).