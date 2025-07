SCHIO – ADDETTI/E VENDITA SUPERMERCATO BANCONISTI / CASSIERI

Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita Supermercato – Banconisti / Cassieri a Schio

Sei alla ricerca di un’opportunità nel settore della Grande Distribuzione Organizzata? Una rinomata azienda operante nel GDO è alla ricerca di Addetti/e alla Vendita per i vari reparti del supermercato, con focus su banconisti e cassieri.

Requisiti:

Preferibile esperienza minima nelle mansioni richieste (non è necessaria esperienza specifica nel GDO);

Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente;

Disponibilità a lavorare su turni;

Attitudine al lavoro di squadra e flessibilità.

Se sei motivato, dinamico e desideri far parte di un team affiatato, ti invitiamo a candidarti. Non perdere l’occasione di entrare in un contesto stimolante!

Invia la tua candidatura oggi stesso e inizia la tua carriera nel settore GDO!