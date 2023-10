Schiaffo e frasi orrende, Sophie contro Basciano: “Cosa mi ha fatto”

Oggi Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per replicare alle accuse di Alessandro Basciano. Ieri l’ex gieffino ha dichiarato che la sua ex si sarebbe affidata a stregoni e cartomanti e che si sarebbe fatta plagiare. La Codegoni ha replicato dicendo che Basciano le avrebbe detto delle frasi così brutte da portare sua madre ad avere una reazione forte. Come se non bastasse Sophie ha aggiunto che a Mykonos lui le avrebbe tirato uno schiaffo.

“Dice che sono plagiata. La cosa parte dalla mia mamma, per lui lei mi plagia. Le ho sempre detto che io ragiono con la mia testa e che nessuno decide per me. Lui ha detto delle frasi brutte. Ale a un certo punto mi disse ‘come può crescere Celine con una madre poco di buono come te?’. Mia madre ad un certo punto disse ‘Alessandro mi auguro che mia figlia ti lasci e che ti vada tutto male adesso’. Mia mamma gli aveva sempre aperto le porte e l’aveva fatto anche ultimamente. Gli aveva detto che tutto poteva passare, ma che non doveva dire certe cattiverie. Io però adesso ho detto a mia mamma che non volevo più stare con lui. Ed è ovvi che lei ora mi supporti e che mi aiuti a rifarmi una vita. Lui non doveva nemmeno tirare in ballo mia madre.

Maghi e stregoni? Penso che non sia un’assurdità dire che delle volte in vita mia mi sono fatta fare le carte. Lui anche se le fa fare. Per noi era un gioco e la vita non è questa. Una cartomante ci disse che ci saremmo lasciati a marzo e lui era andato in crisi. Io non prendo decisioni in base ai maghi. Non c’è collegamento con quello che è successo.

Io non ho detto tante cose ed è giusto che non le dica, perché lui è il padre di mia figlia. Non devo convincere gli altri che è la scelta più giusta per me. Lui sa bene di cosa parlo io. E di certe cose non parlerò. Lui sa bene. Io ho detto quello che dovevo dire e non parlerò più di questa storia. Io l’ho anche tutelato nel racconto che ho fatto.