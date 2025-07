Schiaffi Incrociati: Musk e Trump nel Mirino della Critica

Il confronto tra Elon Musk e Donald Trump sta assumendo toni sempre più accesi. Il fondatore di Tesla ha recentemente criticato la legge di bilancio proposta dal presidente statunitense, sottolineando l’enorme aumento del debito di 5.000 miliardi di dollari. Musk ha dichiarato su X che questo scenario mette in evidenza l’esistenza di un unico partito, definendolo il “partito del maiale”.

Trump ha risposto alle critiche, suggerendo a Musk di tornare in Sudafrica se dovesse trovarsi senza sussidi per i veicoli elettrici. Inoltre, in risposta a un’osservazione riguardo alla sua deportazione, ha affermato che “darà un’occhiata”, evidenziando il disaccordo che si è creato tra i due.

Nel frattempo, si intensificano le negoziazioni tra Stati Uniti e Unione Europea sui temi dei dazi. Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, si trova attualmente a Washington per avviare un nuovo ciclo di colloqui. Entrambe le parti sembrano orientate verso un accordo, con un possibile compromesso fissato attorno al 10%, a condizione che siano previsti adeguati interventi compensativi. Bruxelles ha in programma di richiedere esenzioni per settori strategici come la farmaceutica, l’alcol, i semiconduttori e gli aerei commerciali, cercando di tutelare gli interessi dell’industria europea.