Schiacciatina di zucchine senza glutine: come si prepara

Schiacciatina di zucchine senza glutine, lievito e latte, la ricetta per preparare una torta rustica adatta a tutti e perfetta per l’estate!

Oggi vi proponiamo la ricetta per preparare la schiacciatina di zucchine senza glutine, un rustico sfizioso, saporito ma allo stesso tempo leggero. Questa torta salata è perfetta per un pranzo fuori porta o in ufficio ma anche per una cena senza glutine e lattosio, adatta quindi a chi è intollerante a questi ingredienti ed è anche una valida idea per utilizzare le zucchine fresche che non mancano mai durante l’estate.

Schiacciatina di zucchine senza glutine

Preparazione della schiacciatina di zucchine senza glutine

Prendete le zucchine, lavatele e mondatele poi tagliatele a rondelle sottili. In una terrina mescolate la farina con il grana padano grattugiato, sale, pepe e aghi di rosmarino a piacere. Proseguite aggiungendo l’acqua e l’olio di oliva poi lavorate il tutto a mano con la frusta in modo da ottenere una pastella fluida. A questo punto aggiungete anche le zucchine tagliate a rondelle, mescolate e versate il composto così ottenuto all’interno di una pirofila oleata. Terminate con un giro d’olio di oliva e una spolverata di mozzarella grattugiata prima di infornare in forno già caldo a 180°C per 40 minuti. A cottura ultimata togliete dal forno e lasciate intiepidire prima di servire. Ottima calda, tiepida oppure fredda!

Se preferite potete preparare la schiacciata di zucchine grattugiate utilizzando verdure passate con la grattugia a fori larghi piuttosto che quelle tagliate a rondelle.

In alternativa, potete provare altre ricette con zucchine senza glutine come gli gnocchi di zucchine.

Conservazione

Consigliamo si conservare la ricetta, pronta e riportata a temperatura ambiente, per massimo 2-3 giorni in frigo, ben coperta dalla pellicola trasparente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.