Scherzo a Barbara d’Urso che sbrocca contro un’altra conduttrice: “Toglietemi questa pazza!”

Barbara d’Urso è tornata ad essere protagonista della domenica sera di Canale 5 con uno scherzo molto particolare. Ieri la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata vittima di Scherzi a Parte (qui il video integrale). Carmelita è stata contattata all’ultimo minuto dalla redazione di Video news per fare un’intervista in inglese: “Per questo scherzo in diretta le abbiamo fatto credere che la BBC desiderata intervistare i conduttori più famosi di ogni paese. – ha spiegato Enrico Papi – Per l’Italia è stata scelta lei. Le hanno detto che avrebbe dovuto parlare della scomparsa della Regina Elisabetta e dell’incoronazione di Re Carlo“.

Arrivata negli studi di Cologno Monzese, Barbara si è trovata davanti uno staff britannico composto da una stylist, una conduttrice bizzarra e la sua assistente. La stylist ha subito fatto innervosire la d’Urso dicendole che la sua camicia bianca non era appropriata e che avrebbe dovuto vestisi in total black o al massimo con una camicia grigio scuro. Barbara ha acconsentito al cambio di look, ma la vera sorpresa l’ha trovata in studio, quando ha visto la conduttrice inglese seduta sulla sua poltrona. La d’Urso ha chiesto gentilmente alla collega di spostarsi, ma la donna non l’ha presa benissimo: “Cosa vuole questa? Ah, è il suo posto? Io non cambio postazione. Qui ci sono luci migliori ed è il mio lato buono, non le cedo proprio il posto!“.

Scherzo a Barbara d’Urso: “Toglietemela di torno”.

La presentatrice dopo qualche lamentela ha ceduto il posto a Barbara, ma ha continuato a punzecchiarla, anche sul trucco: “Questo è troppo trucco, sta esagerando, si dovrebbe ricordare il protocollo“. Come se non bastasse la finta conduttrice si è messa ad urlare contro la sua assistente: “Laura ma sei idiota?! Io non posso lavorare in questo modo. Questa è la cosa più brutta che ho dovuto fare nella mia vita. Questa Barbara non è professionale“.

A quel punto Barbara ha interrotto l’intervista e si è alzata: “A parte il fatto che non urli così in questa maniera. E a me invece sta sulle pa**e chi tratta così un collaboratore. Sì a me sta sul ca**op chi tratta così le persone. Quindi ti saluto bellina e ciao. Non tratti le persone così davanti a me. Toglietemi sta pazza. Mi togliete dai c****oni questa pazza?! Non siamo professionali? Vieni qui in Italia a lavorare ciccia. E non toccarmi pazza. Bellina io sono molto professionale e me ne vado. Conosci la parola minc**a? Ragazzi mi togliete dai co****ni questa? Arrivederci è stato meraviglioso“.

La regina delle buste choc però si è accorta che era tutto uno scherzo quando la finta assistente inglese è salita sul tetto di un palazzo di Mediaset pronta a lanciarsi:”Barbara se non mi assumi come tua assistente io mi butto. Ti prego assumimi non farmi stare con quella pazza!”