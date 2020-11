Scherzi A Parte, nonostante nessuno ne sentisse la mancanza (di scherzi ai vip ormai se ne occupano anche a Le Iene), tornerà nella primavera del prossimo anno su Canale 5.



Il programma (in onda dal 1992) sarà riproposto nella sua quindicesima edizione a distanza di tre anni da quella condotta da Paolo Bonolis che chiuse con il 16,71% di share.

Al timone di Scherzi A Parte – secondo quanto scritto da TvBlog – potrebbe approdare Ezio Greggio in coppia con Lorella Cuccarini, ma non sembrerebbe essere esclusa neanche la coppia Pio e Amedeo. In forse la presenza di Pucci, mentre sarebbero stati scartati Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi.

Alcuni scherzi sono già stati registrati nel corso di queste settimane/mesi: fra i protagonisti ci sono Manuela Arcuri, Valeria Marini, Antonella Elia e Paolo Del Debbio.

Scherzi A Parte, le ultime edizioni

Scherzi A Parte nel corso degli ultimi 10 anni è stato proposto tre volte: nel 2012 (con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu) e nel 2015 e nel 2018 (con Paolo Bonolis).